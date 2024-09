Basket B2/M, CJ Taranto: Conversano candidato al Consiglio Regionale FIP

Il vicepresidente del CJ Basket Taranto, Roberto Conversano in accordo con il consiglio direttivo della società, con l’appoggio della società satellite Virtus Taranto Support_o e del movimento cestistico tarantino ha avanzato la propria candidatura alla carica di Consigliere Regionale FIP Puglia.

Una vita per la pallacanestro. Nel curriculum sportivo di Roberto Conversano c’è l’amore per il basket dove ha cominciato come allenatore delle giovanili nell’allora Cus Jonico, poi del Cras Basket Taranto femminile sempre a livello giovanile.

Del glorioso Cras, Roberto Conversano diventa anche dirigente responsabile, quindi presidente della De Florio prima di intraprendere stabilmente l’avventura nel CJ Basket Taranto nel 2007 prima come dirigente responsabile e dal 2020 con la carica di vicepresidente. Per lui anche una importante esperienza nel ruolo di commissario governativo del Coni.

Con lui il sodalizio rossoblu ha scalato le categorie del basket regionale partendo dalla serie D fino ai campionati nazionali, ben 8 stagioni in serie B con una partecipazione alle finali di Coppa Italia, prima volta in assoluto per una squadra maschile tarantina a livello nazionale.

Tra le tante cose, con lui al timone, è proprio il caso di dirlo, a Taranto è stato organizzato l’evento di portata internazionale “Basket on Board” con un’amichevole Italia-Svezia under 17 giocata sulla portaerei Cavour ormeggiata nella base navale di Mar Grande nel 2012 e poi la prima amichevole di una Nazionale azzurra di pallacanestro a Taranto, giocata al PalaMazzola nel 2014 contro la Francia.

Queste le parole di Roberto Conversano che spiega le ragioni che lo hanno spinto a candidarsi e gli obiettivi che vorrebbe perseguire: “E’ un passo che mi è stato chiesto più volte. Questa volta mi sono sentito di accettare, ovviamente condivisa col consiglio direttivo del CJ e con la Virtus Taranto. Abbiamo sempre dato apporto e supporto ai consiglieri tarantini che si candidavano, questa volta abbiamo pensato di proporre noi un rappresentate per il consiglio regionale. A livello personale è una sorta di promessa fatta al compianto Beppe Sportelli che ricopriva la carica di presidente provinciale FIP e avrebbe voluto che il CJ restasse nell’ambito della Federazione. Ora che non siamo più impegnati in campionati nazionali avrei il desiderio di dare una mano alla pallacanestro delle società impegnate in campionati regionalied a tutto il movimentogiovanile. Obiettivi? Il reclutamento che la FIP trascura lasciando la competizione ai singoli sport nel mese cruciale di settembre dove una famiglia cerca lo sport più adatto al proprio figlio e gli impianti comunali che potrebbero e dovrebbero avere un coordinamento federale anche per evitare esosi canoni comunali come succede in altri territori, vedi la Calabria e come ho già proposto al Comune di Taranto”.

