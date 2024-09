Basket B2/M, CJ Taranto: ufficiale la conferma di Eugenio Gigante

Il CJ Basket Taranto ha annunciato la conferma di Eugenio Gigante. Il giovane esterno classe 2006 farà parte stabilmente del roster a disposizione di coach Orlando per il campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25.

Come per Francesco Montanaro, anche Gigante è il risultato del grande lavoro della Virtus Taranto gruppo Support_o confermata società satellite del sodalizio rossoblu anche per questa annata.

Per tutti Gegè è stato aggregato, poi promosso in prima squadra nel campionato di serie B Nazionale. Lui, guardia tarantina classe 2006 si è saputo ritagliare i suoi spazi, in allenamento e poi in gara vedendo aumentare il proprio minutaggio e la propria esperienza nel basket dei grandi. Sapendosi far valere partita dopo partita, possesso dopo possesso. Indimenticabile per lui il primo canestro da “senior”, a febbraio sul parquet di San Severo.

Anche la conferma di Eugenio Gigante è l’ennesimo risultato e testimonianza del lavoro certosino della Virtus Taranto gruppo Support_o che anche in questa stagione è al fianco del CJ Basket Taranto in una sinergia dentro e fuori dal parquet, che è oramai consolidata nel tempo.

Emozione, ma anche tanta soddisfazione nelle parole del giovane cestista che corona un sogno indossando ancora la canotta rossoblu: “Sicuramente, lo scorso anno, è stata un’enorme emozione e soddisfazione per me che vivo di basket da vari anni; sono naturalmente grato a coach Cottignoli e coach Mineo per avermi sempre supportato e sostenuto in questa avventura iniziale nonostante la mia inesperienza. Jesi? Il primo canestro, è stato grande motivo di orgoglio oltre che una dimostrazione personale che il lavoro fatto stava venendo ripagato: sarà un momento che non dimenticherò mai. Guardando alla prossima stagione, dico che gli allenamenti che stiamo sostenendo quotidianamente mostrano, da parte di tutti, una grande voglia e serietà. Avere compagni che conosco da anni ovviamente aiuta: non vediamo l’ora di metterci alla prova e di dimostrare di poter fare bene. La stagione non sarà facile e occorreranno costanza e impegno, ma non vediamo l’ora di iniziare”.

