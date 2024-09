Serie C: Monopoli, le tante assenze non snatureranno la difesa a tre

Nonostante le tante assenze in difesa il Monopoli non si snaturerà per la trasferta di sabato sera al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, dove i biancoverdi di Colombo saranno di fronte alla Cavese. Claudio Cristallo è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo, mentre Ferrini, Bizzotto e Fazio sono infortunati e non saranno a disposizione. La buona notizia è il recupero di Cascella, che dovrebbe rientrare nell’elenco dei convocati per la trasferta in terra campana ma che difficilmente avrà i 90 minuti nelle gambe.

L’impressione è che si continuerà sulla scia del 3-5-2, che in queste prime quattro gare di campionato ha portato 7 punti in classifica, 2 clean sheet e solo 2 reti subite. In retroguardia potrebbe essere adattato Orlando Viteritti nel ruolo di braccetto di destra, con Scipioni che andrebbe a fare l’esterno e uno tra Battocchio e Bulevardi pronti a riprendersi la maglia da titolare. In attacco Yeboah sconterà il secondo turno di squalifica e non ci sarà, con Vazquez, Bruschi, Grandolfo e De Sena a giocarsi due posti. Di fronte una Cavese che ha avuto un buon avvio di stagione: dopo la sconfitta di Benevento alla prima giornata la formazione allenata da Lello di Napoli ha messo insieme 5 punti in 3 gare. Da tenere particolarmente d’occhio gli ex Fella e Vitale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author