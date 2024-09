Messina: Modica si dimette, ma Sciotto non lo lascia andare

Annuncio a sorpresa di Giacomo Modica, allenatore del Messina, che ha rassegnato le proprie dimissioni al termine del pareggio interno con la Casertana. Il tecnico ha dichiarato: “Con grande dispiacere, per me e per il bene alla città non sono più l’allenatore del Messina. Dimissioni irrevocabili. Chiedo scusa, per avere perso del tempo, alla città, alla tifoseria e ringrazio il presidente per l’opportunità di guidare una bella macchina che si chiama Messina”.

Dal canto suo, Pietro Sciotto fa sapere di avere respinto le dimissioni di Modica. “Non solo le respingo, ma gli rinnovo ancor più fiducia di prima”.

