Basket C/M, NM Corato: Marco Verile è il nuovo allenatore

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano!”. Queste iconiche parole, tratte dalla celebre canzone “Amici mai” di Antonello Venditti, sono perfette per descrivere la scelta da parte della Nuova Matteotti Corato di affidare la panchina della prima squadra a coach Marco Verile.

Foggiano di nascita ma coratino d’adozione, Marco non ha di bisogno di presentazioni: rappresenta un’autentica bandiera del basket all’ombra delle Quattro Torri, come dimostrano gli otto anni da giocatore e i cinque da allenatore conditi da ben due campionati di Serie C vinti.

Per coach Verile si tratta di un ritorno alla corte della società biancoblu, dopo aver allenato la prima squadra nei campionati di Serie C Silver 2019/2020 e Serie C Gold 2020/2021.

Coesione, entusiasmo e sacrificio: queste sono le caratteristiche che contraddistinguono il lato umano e sportivo di Marco Verile a cui la NMC ha affidato il compito di ribaltare le sorti di una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi.

