Basket C/M, Molfetta-Canusium: in ballo c’è il primo posto

Molfetta-Canusium. La partita più importante del nuovo anno, e della prima giornata del girone di ritorno, per decidere chi continuerà a rimanere in testa alla serie C unica. Un bivio mica da ridere, quello fra Molfetta e Canusium.

Per la Pavimaro del presidente Solimini, che cercherà di vendicare la sconfitta dell’andata all’overtime (86-80), «sarà una partita molto difficile – ha detto Mauro Stella alla vigilia – al cospetto di un roster che ha in più un giocatore (Acosta) che lo scorso anno ha fatto la differenza a Lucera, vincendo il campionato».

La formazione di coach Gesmundo è reduce da tre vittorie di fila – quella ospite addirittura da sette – e ha girato la boa al primo posto: «Il bilancio dell’andata è molto positivo: ci eravamo dati un obiettivo, quello di stare fra le prime posizioni a gennaio, e lo abbiamo centrato», ha detto Stella. Il play-maker si è detto «molto contento e soddisfatto: forse – ha detto – siamo andati oltre le nostre stesse aspettative anche perché il campionato si sta rivelando molto complicato. E quindi terminare l’andata in testa, seppur con altre squadre, ci ripaga di un lavoro importante, serio e di gruppo – ha evidenziato Stella -, ma allo stesso tempo dobbiamo continuare a rimanere concentrati in un ritorno che ci vedrà affrontare una serie di squadre che si stanno rinforzando».

Vincere per confermarsi al primo posto. Fra queste, proprio il Canusium, ospite di una Pavimaro reduce dal successo interno con Mesagne, «una gara che è potuto sembrare semplice – ha raccontato Stella -, ma in realtà siamo stati bravi noi nell’approccio alla partita: dovevamo partire forte per dare un’impronta importante al match e siamo stati bravi a farlo raggiungendo un vantaggio importante durante l’arco dei quaranta minuti. Questo, poi, ci è servito a dare minutaggio a tanti giovani» che si sono alzati dalla panchina.

Adesso, però, tutte le attenzioni sono rivolte alla sfida contro Canusium, battistrada del campionato con Matera e Molfetta, e secondo miglior attacco del torneo: gli ospiti, infatti, allenati da coach Ciociola, hanno ingaggiato l’atleta domenicano con passaporto spagnolo Costa, che ha sostituito Buzzo, oltre a Migliori, un argentino di formazione italiana, Murolo e Ordine.

«Canusium era già una squadra molto forte, e lo sta dimostrando in questo campionato – ha detto Stella -. Sarà una sfida molto difficile e complicata, ma che stiamo preparando bene: sarà un confronto bello da vedere, ma anche e soprattutto da giocare. Sono quelle partite che ogni atleta aspetta di giocare», ha concluso. L’appuntamento è per sabato 20 gennaio al PalaPoli. Palla a due alle ore 20.30, apertura cancelli alle ore 19.30. Ticket: 3 euro.

