Basket B/Int, Virtus Molfetta attende Marigliano per ripartire subito

C’è davvero pochissimo tempo per analizzare la partita di Benevento e riflettere sugli errori commessi, perché alle porte c’è già il prossimo match. Alle 20.00 di domenica 21 gennaio, al Pala Poli arriva la Promobasket Marigliano, una partita attesissima in cui si farà di tutto per riscattare l’opaca prova di mercoledì. I biancoazzurri potranno contare, come sempre, sul calore del pubblico che in tutta questa stagione non ha mai fatto mancare il proprio supporto.

Tornare a vincere è l’imperativo che già nel dopo gara di Benevento ha iniziato a martellare la testa dei giocatori della Virtus. Una partita negativa ci può stare, l’importante è reagire subito e mostrare a tutti che si è trattato soltanto di un incidente di percorso. Senza Calisi e Formica, a Benevento gli uomini di coach Carolillo non sono riusciti a esprimersi al meglio dinanzi a una signora squadra che già al Pala Poli era riuscita a portare all’overtime i biancoazzurri.

Nonostante le sedute di allenamento siano davvero contate prima di scendere in campo nuovamente contro Marigliano, la squadra ha analizzato insieme a tutto lo staff tecnico il match di mercoledì, cogliendo gli aspetti negativi su cui migliorare. Chi aveva dato già per chiuso il campionato ha commesso un grave errore: il torneo è vivo e nelle cinque partite che restano da qui al termine della regular season ogni squadra si batterà sino alla fine per il raggiungimento del proprio obiettivo. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta può contare sulla forza di un gruppo che sinora è stata fondamentale per quanto ottenuto in questa parte della stagione.

E’ stato il DS Mauro Lot ad introdurre la prossima sfida, partendo, inevitabilmente, da Benevento. «Abbiamo disputato una partita totalmente insufficiente, su entrambe le parti del campo, passivi per 40 minuti – ha affermato – Ci vogliamo lasciare subito alle spalle questa brutta giornata e pensare a Marigliano, che viene da due brutte sconfitte, l’ultima quella interna contro l’Angri. Rispetto alla partita di andata il loro roster è rimasto praticamente uguale, cercheranno di rialzarsi immediatamente per rientrare tra i primi quattro posti. Servirà una grande Virtus – ha concluso – per portare a casa i 2 punti».

Se per la Virtus le sedute di allenamento in vista della prossima sfida sono davvero contate, va peggio alla Promobasket Marigliano che sono stati impegnati nel turno infrasettimanale 24 ore dopo i biancoazzurri. Nel derby campano contro l’Angri, infatti, la squadra di coach Farina è stata sconfitta in casa per 93-104.

La partita di domenica al Pala Poli assume un’importanza particolare: da un lato alla Virtus servirà consolidare il proprio posto in classifica, dall’altro lato i campani lotteranno per ritrovare la vittoria e provare ad arrivare tra le prime quattro posizioni che assicureranno il proseguo della stagione.

All’andata la Virtus si impose per 85-69 al termine di una partita perfetta dove molto alta fu la percentuale di realizzazione, soprattutto per quello che riguarda i tiri da tre. Esattamente quello che è mancato mercoledì a Benevento. Marigliano può contare su un quintetto di valore come l’ala lituana Raupys, il playmaker Ciminella, Ingrosso e Spera . Giocatori di categoria importante per una squadra che rimane molto insidiosa.

