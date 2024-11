Basket B/F, Dinamo Taranto: vittoria convincente su Marigliano

La Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato superando la New Cap Marigliano per 73-62 al PalaMazzola, dimostrando solidità e carattere. Una prestazione corale brillante, condotta dal gruppo di coach Giulio Caricasole, con una straordinaria Chiara Mastrototaro (21 punti), supportata in doppia cifra da Anna Maria Kolyandrova (19), Andrea Iob (11) e Nataliia Smaliuk (10).

Gara intensa, successo meritato

Sin dalle prime battute, Taranto ha guidato il match, mostrando autorità e reattività, nonostante un momento di difficoltà nel terzo quarto che ha permesso a Marigliano di mettere il naso avanti. Decisivo il contributo delle giocatrici esperte e delle giovani under, che hanno saputo gestire la pressione.

Primo tempo di equilibrio

La partita si apre in modo bilanciato (6-6), ma è una tripla di Mastrototaro a dare il primo vantaggio significativo (+5, 15-10). Marigliano accorcia, ma nel secondo quarto Taranto allunga grazie a un’efficace Kolyandrova e al supporto di Gismondi e Molino, chiudendo il primo tempo sul 37-31.

La scossa del capitano nel finale

Nel secondo tempo, Smaliuk e Iob portano nuovamente Taranto in doppia cifra di vantaggio (47-36). Marigliano, trascinata da Torruella Garcia (20 punti) e Fedele (15), effettua un break importante, passando momentaneamente in vantaggio (49-51). Tuttavia, la reazione della Dinamo è immediata: difesa intensa, dominio ai rimbalzi e i canestri decisivi di Mastrototaro e Kolyandrova regalano la vittoria alla squadra tarantina.

PalaMazzola in festa

Davanti a circa 200 spettatori, Taranto celebra una serata perfetta. Con questo successo, la Nuovi Orizzonti guarda con fiducia al prosieguo del campionato di Serie B femminile, in attesa della prossima sfida, sabato a Campobasso, per l’ultima giornata del girone d’andata.

Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto – Ri.Genera Marigliano 73-62 (15-13, 37-31, 53-51)

Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto: Smaliuk 10, Kolyandrova 19, Mastrototaro 21, Gobbi n.e., Iob 11, Smajic n.e., Cascione, Martelli 2, Molino 2, Manco C. (All. Caricasole).

New Cap Marigliano: Garaffoni 18, Tourrella Garcia 20, Borriello 3, Fedele 15, Massarotti Z. 2, D’Oriano 4, Di Sarno. (All. Natale).

Arbitri: Fiorentino (Bari) e Semeraro (Corato).

Uscite per falli: Borriello (Marigliano).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author