Basket B/F, Dinamo Taranto chiude il mercato con Nataliya Smaliuk

La Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto chiude il mercato con la cigliegina sulla torta. Si comunica ufficialmente la conferma di Nataliya Smaliuk, ala ucraina classe 1997 di 170 cm. Si tratta come ormai noto per la platea del basket nazionale e non, di un’atleta di notevole spessore tecnico e personalità per rinforzare il roster a disposizione di coach Caricasole.

Nella sua carriera c’è la militanza nella nazionale under 20 della sua nazione, oltre ad un passato nella Dinamo NPU. Due stagioni orsono, è arrivata alla Juve Trani con l’obiettivo di vincere il campionato, ottenendolo nella finale play-off per la Serie B proprio contro la Dinamo Nuovi Orizzonti.

Nel campionato passato, con la casacca del team ionico, si è distinta per il suo alto rendimento sia da un punto di vista numerico che di prestazioni, raccogliendo su di lei i riflettori di tutta la Serie B Nazionale.

La conferma per la cronaca, non è stata facile per via delle diverse società interessate. Alla fine dopo il lungo corteggiamentoe la gratitudine dell’atleta verso una società in cui ha trovato la sua consacrazione, entrambi hanno coronato il reciproco desiderio si proseguire assieme sulla medesima strada.

Elemento grintoso e carismatico, oltre che notevolmente talentuoso, ha il benvenuto di tutto la famiglia della Dinamo Nuovi Orizzonti.

