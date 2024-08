Basket B2/M: Simone Cavalieri, un giovane realizzatore per i Lions Bisceglie

Festeggerà il suo 20° compleanno il prossimo 25 settembre, da giocatore dei Lions Bisceglie. Simone Cavalieri, giovane esterno di origini siciliane, farà parte dell’organico nerazzurro in vista del prossimo campionato di Serie B2.

Figlio d’arte (suo papà Claudio, ora coach, è stato giocatore ad altissimi livelli oltre che avversario della formazione nerazzurra nel corso della sua militanza a Patti), Cavalieri si è messo in evidenza nell’ultima stagione in B2 con la canotta della Fortitudo Messina, viaggiando su lusinghiere medie realizzative (11.2 punti in 22 gare con un high di 29 nel match contro Mola).

Se si esclude una breve parentesi fra settembre e novembre 2023 con Cassino, in B Nazionale, la guardia-ala messinese (190 cm per 74 kg) ha sempre vestito la maglia del team della sua città, sotto la guida del padre, debuttando giovanissimo in C Silver e risultando tra i protagonisti del salto dalla C Gold alla B2 (10.5 punti di media in 31 partite).

«Sono contento della chiamata del coach e dell’interessamento della società nei miei confronti» ha dichiarato Simone Cavalieri. «Spero che questa esperienza mi formi e sia d’aiuto per il percorso di crescita cestistica. Non vedo l’ora di conoscere i compagni e lo staff e soprattutto di mettermi a disposizione per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».

Il roster dei Lions Bisceglie, a disposizione di coach Fabio Saputo e dell’assistente Vincenzo Virgallitaè composto al momento, dai due confermati Rodriguez e Dip e da cinque volti nuovi: El Agbani, Colombo, Okiljevic, Trentini e Cavalieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author