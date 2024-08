Basket C/M, alla NM Corato il talento Andrea Spina Diana

La Nuova Matteotti Corato continua a essere molto attiva sul mercato e piazza il quarto colpo a effetto della sua campagna acquisti: si tratta del talento classe 2005 Andrea Spina Diana, che può interpretare al meglio il doppio ruolo di guardia e ala piccola.

Nato a Vicenza da padre pugliese e madre vicentina, Andrea, 196 cm di genio e sregolatezza, inizia il suo viaggio nel meraviglioso mondo della palla a spicchi a Vieste, prima di ricevere nella stagione 2019/2020 la chiamata di uno dei settori giovanili più prestigiosi nel panorama cestistico italiano, la Stella Azzurra Roma. Nella stagione 2022/2023 si trasferisce in Campania dove disputa il campionato di U19 Eccellenza con la Virtus Arechi Salerno e il campionato di Serie C Silver con la Cestistica Sarnese.

La stagione 2023/2024 disputata da Spina Diana è semplicemente da incorniciare: 18 punti di media a partita in Divisione Regionale 1 con la Pallacanestro Colleferro (con un clamoroso high score di 33 punti contro la Omnia Roma nel match del 19 gennaio), 13.5 punti nel campionato U19 Eccellenza con la società in provincia di Roma, 3.0 punti in Serie C con la Virtus Valmontone e soprattutto i 14.4 punti, 5.7 rimbalzi e 3.3 assist di media nelle due fasi di EYBL U20 disputate in Repubblica Ceca e Slovacchia (il torneo giovanile più importante d’Europa).

Per la prossima stagione, Spina Diana ha scelto la maglia n.14

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author