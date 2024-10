Basket A2/M, Valtur Brindisi: prezzo ridotto per sfida con Piacenza

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 31 ottobre sono disponibili i biglietti per le attese sfide casalinghe della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia: la prima contro l’Apu Old Wild West Udine, in programma domenica 10 novembre alle ore 18:00, e la seconda contro l’UCC Assigeco Piacenza, prevista per lunedì 18 novembre alle ore 20:30.

I biglietti saranno suddivisi in quattro categorie di prezzo:

•CATEGORIA A+: Cantù, Fortitudo Bologna, Pesaro (a partire da €19)

•CATEGORIA A: 5 partite (a partire da €14)

•CATEGORIA B: 6 partite (a partire da €12)

•CATEGORIA C: 5 partite (a partire da €10)

Partite in Programma

•Valtur Brindisi vs Apu Old Wild West Udine – domenica 10 novembre 2024 ore 18:00 | CAT. A |

•Valtur Brindisi vs UCC Assigeco Piacenza – lunedì 18 novembre 2024 ore 20:30 | CAT. C |

Punti Vendita

•New Basket Store: Corso Garibaldi 29 (orario invernale 09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso domenica e lunedì mattina)

•Online: www.vivaticket.it

•Punti vendita Vivaticket: abilitati sul territorio

Promozioni Speciali per il Match contro Piacenza

Per la partita di lunedì 18 novembre contro UCC Assigeco Piacenza, la società ha attivato promozioni riservate agli abbonati e a chi possiede un biglietto per il match precedente contro Udine.

Promo Abbonati vs Piacenza: Gli abbonati alla stagione 2024/25 possono acquistare fino a due biglietti al prezzo ridotto di €5 ciascuno nei settori superiori del PalaPentassuglia, fino a esaurimento posti. L’offerta è valida esclusivamente presso il New Basket Store, presentando la tessera dell’abbonamento.

Promo Ticket Udine+Piacenza: Chi acquista un biglietto per Valtur Brindisi vs Udine (domenica 10 novembre) potrà ottenere un biglietto a prezzo ridotto (€5) nello stesso settore per il match contro Piacenza (lunedì 18 novembre). Anche questa promozione è valida solo presso il New Basket Store.

