Basket A2/M, Nardò: Zugno, ‘Con Orzinuovi duri e concentrati’

Due settimane di lavoro intenso per ritrovare fiato, freschezza e fiducia. L’Hdl Nardò ha sfruttato al massimo il rinvio della sfida con Cividale, trasformandolo in un “laboratorio” per rimettersi in carreggiata dopo quattro dolorosi scivoloni. Domenica, però, arriva il banco di prova: a Orzinuovi, contro una squadra con quattro punti in più in classifica e meno problemi da risolvere, i granata sono chiamati a reagire.

In terra bresciana servirà dimostrare carattere e tecnica, dando risposte concrete alle parole del coach Luca Dalmonte dopo la sconfitta di Avellino: “Il tempo della comprensione è finito”. Il tecnico granata ha riconosciuto i meriti dell’avversario: “Franco Ciani è un grande allenatore. Con i suoi fedelissimi da Torino ha costruito una squadra solida, con identità su entrambi i lati del campo. Noi dobbiamo recuperare energie e concentrazione, evitando di trasformare le difficoltà in scuse. Fondamentale sarà negare tiri e punti nei primi 6/9 secondi delle azioni, gestendo al meglio il ritmo del match”.

Orzinuovi, guidata proprio da coach Ciani, ha accolto in estate diversi volti noti di Torino, come Vencato e Pepe, oltre agli americani Devoe e Williams, giocatori rodati e di qualità. Nonostante la recente sconfitta a Rieti, i lombardi restano un’avversaria temibile.

“Ad Avellino non è andata come volevamo – ha dichiarato il play Ruben Zugno -, ma la pausa ci è servita per lavorare su ciò che non ha funzionato. Orzinuovi è una squadra fisica e ben allenata, una delle più fisiche del campionato. Dovremo essere duri e concentrati, evitando di subire a rimbalzo e migliorando la nostra difesa”.

La sfida Gruppo Mascio Orzinuovi-Hdl Nardò Basket si disputerà domenica 1° dicembre al Palazzetto dello Sport di Orzinuovi (Brescia), con palla a due alle ore 18. Gli arbitri designati sono Duccio Maschio di Firenze, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo e Matteo Roiaz di Muggia.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati, mentre Radio Centrale offrirà la cronaca su www.radiocentrale.net.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author