Basket A2/M, Nardò riparte da Orzinuovi per invertire il trend negativo

HDL Nardò Basket torna in campo dopo il ko con Avellino e il rinvio del match con Cividale. La squadra salentina riprende il suo cammino in campionato domenica 30 novembre, affrontando Gruppo Mascio Orzinuovi al Palazzetto dello Sport di Orzinuovi, nel cuore della provincia di Brescia. Una sfida delicata contro una formazione reduce da un’estate di grandi cambiamenti, con il trasferimento del titolo sportivo da Treviglio, e da un discreto avvio di stagione.

Gli orceani, con 12 punti in classifica, hanno ottenuto sei vittorie contro Cantù, Cento, Piacenza, Torino, Vigevano e Verona. La squadra di coach Franco Ciani si distingue per equilibrio tra esperienza e gioventù, con un roster che include l’ex Torino Luca Vencato (quasi 7 assist a partita), Gabe Devoe (15.2 punti di media), Jarvis Williams (15.1 punti e 8.5 rimbalzi), oltre ai giovani Matteo Bogliardi e Andrea Loro. Domenica scorsa, però, Orzinuovi ha ceduto a Rieti, lasciandosi dietro qualche rimpianto.

Per Nardò, la trasferta rappresenta un banco di prova importante. Dopo quattro sconfitte consecutive e segnali di fragilità mentale, la squadra di coach Dalmonte ha avuto due settimane di pausa per ritrovare fiducia e freschezza. Con 8 punti in classifica e un calendario impegnativo all’orizzonte, serve una reazione immediata, prima di tutto sotto il profilo caratteriale.

Il match inizierà alle ore 18 e sarà diretto dagli arbitri Duccio Maschio di Firenze, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo e Matteo Roiaz di Muggia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su LNP Pass, mentre Radio Centrale offrirà la radiocronaca su www.radiocentrale.net. Una sfida da non perdere per gli appassionati, con Nardò chiamata a ritrovare il filo del suo campionato.

