Basket C/M, Nuova Matteotti Corato: altra sconfitta in rimonta

Un copione già visto è andato in scena al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana, dove la Nuova Matteotti Corato ha vissuto un’amara sconfitta nell’ottava giornata del campionato di Serie C Interregionale. Gli uomini di coach Gargano, privi di Spina Diana, hanno dominato per tre quarti di gara, salvo crollare nel finale e subire la furiosa rimonta del Basket Francavilla 1963, capace di piazzare un parziale micidiale di 24-0 negli ultimi minuti e conquistare il match con il risultato finale di 63-50.

Nonostante il punteggio, la partita è stata molto più equilibrata di quanto possa suggerire il tabellone. Corato, trascinata dai canestri di Postigo Lopez e Obiekwe Sam, ha chiuso avanti i primi tre quarti (13-17, 28-29, 36-39) e sembrava in controllo anche nell’ultimo periodo, con un vantaggio di sette punti. Tuttavia, la mancanza di lucidità offensiva, l’uscita per falli di Cicivè e l’infortunio di Gaye hanno aperto la strada all’incredibile rimonta di Francavilla, guidata dai 23 punti dell’eterno Leo e dalla solidità di Liukko sotto canestro.

La vittoria permette a Francavilla di consolidare il secondo posto in classifica, mentre Corato deve riflettere sui blackout che stanno condizionando le sue prestazioni.

BASKET FRANCAVILLA 1963 – NUOVA MATTEOTTI CORATO 63-50

Basket Francavilla 1963: Cerminara, Galetta, Madaro 3, Pesare 1, Floreani 10, Bianco 2, Nikolov 5, Leo 23, Eletto 8, Manigrasso, Liukko 11. Coach: Caforio.

Nuova Matteotti Corato: Cicivè 6, Obiekwe Sam 16, D’Imperio 7, Gaye 7, Guadagno, De Giglio, Martinelli, Spina Diana n.e., Postigo Lopez 12, Di Girolamo, Savino 2, Pecorelli n.e. Coach: Gargano.

Parziali: 13-17; 28-29; 36-39; 63-50.

Arbitri: Fiorentino di Bari, Siragusa di Brindisi.

Uscito per 5 falli: Cicivè.

