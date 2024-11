Basket B2/M, Lions Bisceglie: vittoria col brivido e terzo posto

I Lions Bisceglie chiudono il girone d’andata della Serie B2 con un prezioso successo sul Canosa (72-65), raggiungendo il terzo posto nel Girone G con un record di 8-3. Nella sfida disputata al PalaAssi di Trani, i nerazzurri di coach Fabio Saputo hanno mostrato solidità, resistendo al tentativo di rimonta degli ospiti dopo aver accumulato un vantaggio di 18 punti.

Il rientro del capitano Marcelo Dip, in campo per 20 minuti dopo l’assenza nelle ultime due gare per un problema muscolare, è stata una delle note positive della serata. I Lions hanno preso subito il comando con le triple di Okiljevic e Dancetovic (6-2), ampliando il divario grazie ai canestri pesanti di Colombo e Di Camillo. Il +15 all’intervallo lungo (41-26) è stato il frutto del gran lavoro offensivo di Camporeale ed El Agbani.

Nella ripresa, nonostante un primo tentativo di Canosa di avvicinarsi, Bisceglie è sembrata in controllo, arrivando al massimo vantaggio sul 44-26. Tuttavia, la gara si è infiammata nell’ultimo quarto: il nervosismo ha portato all’espulsione di Rodriguez, e Canosa, trascinata da Gramazio e Sadi, ha piazzato un parziale di 18-3, arrivando fino al -2 (60-58).

Nel momento decisivo, Luca Colombo e un ispirato El Agbani (gioco da tre punti fondamentale nel finale) hanno chiuso la contesa, garantendo ai Lions due punti preziosi.

Prossimo impegno: domenica 1° dicembre contro Taranto, sul parquet di Ruvo, per l’inizio del girone di ritorno.

Lions Bisceglie-Canosa 72-65

Lions Bisceglie: Rodriguez 8, El Agbani 13, Dancetovic 6, Trentini 6, Okiljevic 12, Colombo 15, Di Camillo 5, Cavalieri 3, Camporeale 2, Dip 2. N.e.: Gentile, Del Rosso. All.: Saputo.

Canosa: Gramazio 7, Monacelli 8, Cerruti 4, Idrissou 16, Karavdic 14, Sadi 7, Biasich 5, Pallara 4, Vernich. N.e.: D’Amico, Ciociola, Catalano. All.: Menduto.

Arbitri: Stanzione (Molfetta), Sacco (Salerno).

Parziali: 17-12; 41-26; 57-42.

Note: Biasich uscito per cinque falli. Espulso Rodriguez al 34’.

Tiri da due: Bisceglie 15/29, Canosa 17/39.

Tiri da tre: Bisceglie 11/31, Canosa 7/17.

Tiri liberi: Bisceglie 9/18, Canosa 10/15.

Rimbalzi: Bisceglie 35, Canosa 31.

Assist: Bisceglie 6, Canosa 2.

