Basket A2/M, Valtur Brindisi: Del Cadia rinnova fino a gennaio 2025

La Valtur Brindisi ha ufficializzato l’estensione del contratto con Edoardo Del Cadia fino al 5 gennaio 2025, data che coincide con l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A2. “L’accordo raggiunto conferma la fiducia della società in Del Cadia, che sin dal suo arrivo ha saputo distinguersi per le sue qualità tecniche e umane, inserendosi perfettamente nel gruppo biancoazzurro”, si legge in una nota del club brindisino.

