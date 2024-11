Fidelis Andria, Scaringella: “Calendario? Ci esaltiamo sotto pressione”

Quattro partite per chiudere l’anno. Sarà un dicembre di fuoco per la Fidelis Andria, chiamata agli straordinari per mantenersi al vertice. Domenica i biancazzurri saranno ospiti del Gravina, mentre la data cerchiata in rosso sul calendario è quella di domenica 8 dicembre, quando al “Degli Ulivi” arriverà il Casarano di Laterza. Nelle altre due tappe che condurranno al giro boa, invece, la Fidelis Andria farà prima visita al Martina e successivamente chiuderà il 2024 tra le mura amiche contro la Palmese. L’obiettivo è quello di indirizzare ulteriormente la stagione. I 22 punti conquistati nelle ultime otto partite sono sicuramente una grande iniezione di fiducia e mister Scaringella non vede l’ora di testare il motore della sua Fidelis sul primo rettilineo che può già dare indicazioni preziose.

