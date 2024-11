Il Salotto del Calcio, la puntata integrale del 27 Novembre

L’appuntamento, condotto da Fabrizio Caianiello si focalizza sulla Serie C con ospiti in studio e collegamenti per analizzare l’intero girone C. In questa puntata focus sul minutaggio effettuato dai vari club. Tra gli ospiti di questa puntata il direttore sportivo del Foggia Luca Leone e l’allenatore del Picerno Francesco Tomei. Nel corso della diretta le immagini del rinnovato stadio ‘Antonio D’Angelo’ di Altamura con un importante intervento del Presidente Filippo Direnzo. In studio anche il ds Gianluca Torma, l’allenatore Vito Fanelli, l’agente Fifa Fabio Iusco e il giornalista Antonio Bellacicco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author