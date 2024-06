Basket A2/M, Nardò: Renato Nicolai non è più general manager

Renato Nicolai non è più il general manager di Hdl Nardò Basket. Il dirigente bolognese ha deciso di rescindere il contratto che lo legava al club granata.

A Nicolai, nell’estate 2023, è stata affidata la ricostruzione della società (dopo il passaggio di proprietà) e anche della squadra, accompagnata alla terza salvezza consecutiva in A2. Un vero e proprio punto di riferimento in questa stagione per la pallacanestro neretina, che è cresciuta anche grazie all’esperienza, alla professionalità e alla competenza che ha portato nel club.

“È difficile lasciare casa perché Nardò per me è casa – è il saluto di Renato Nicolai -. Essere stato parte di questo progetto è motivo di orgoglio professionale, ma mi resta nel cuore il fatto di essere stato accolto da tutti come un fratello. A volte tornare dove sei nato diventa la conclusione di un viaggio, un viaggio che mi ha fatto conoscere persone che non dimenticherò e alle quali sarò grato. Grazie Nardò!”.

La famiglia Hdl Nardò Basket ringrazia Renato Nicolai, il più neretino dei bolognesi, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

