A Ugento torna l’Apulia Basket Cup per selezioni regionali

Torna l’Apulia Basket Cup, torneo per selezioni regionali che si disputerà a Ugento da giovedì 20 a domenica 23 giugno. Alla seconda edizione della manifestazione parteciperanno otto squadre, le rappresentative maschili e femminili della classe 2011 di Calabria, Umbria, Sicilia ed ovviamente Puglia.

Quasi 150, fra cestisti e membri degli staff, le presenze previste al PalaOzan “Tiziano Manni” per uno degli ultimi appuntamenti della stagione cestistica: «Rieccoci con l’Apulia Basket Cup – osserva il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – dopo la prima edizione che aveva inaugurato questa stagione. Abbiamo cominciato dai giovanissimi e finiamo con loro. Siamo felicissimi di poter ospitare rappresentative di altre regioni per la seconda volta nello stesso anno sportivo».

I tornei per selezioni sono sempre molto attesi, soprattutto quello di Ugento che segna l’inizio di un nuovo percorso per l’annata 2011 maschile: «Per i ragazzi – spiega Damiani – si tratta di una prima verifica come selezione regionale, dopo l’attività che li ha visti impegnati prevalentemente a livello provinciale. Le ragazze invece si conoscono maggiormente fra loro e l’Apulia Basket Cup è senz’altro l’occasione per incrementare la loro intesa».

Si comincia giovedì alle 18,30 con l’incontro inaugurale del torneo maschile, Puglia-Umbria. La formula è quella del girone all’italiana e prevede cinque gare il venerdì e quattro il sabato, fra mattina e pomeriggio, con la mattinata di domenica dedicata agli ultimi due incontri del torneo femminile ed alla premiazione.

Nella selezione maschile 2011 di Puglia, coordinata dal referente tecnico Patella ed allenata dai tecnici Petracca e Spontella, sono stati convocati Barisciano di Anspi Santa Rita Taranto, Brigida e Grassi di New Basket Brindisi, Cerminara di Basket Francavilla 1963, Colella di Basket School 96 Mola, Cirulli di Academy Cerignola, Di Girolamo di Nuova Matteotti Corato, Leporale de I Campioni di Domani Ceglie, Mascialino di New Basket Lecce, Paparella di Basket Fasano, Silvestri di Molfetta Ballers e Vignone di Aurora Brindisi. Nello staff anche il dirigente Ravelli e la preparatrice Dioguardi.

La rappresentativa femminile 2011 di Puglia si presenterà con Adriani de I Delfini Monopoli, Colavitto di Action Now! Monopoli, Cito di Support O Taranto, Gattullo e Mazzetto de La Scuola di Basket Lecce, Lacirignola di Basket Fasano, Magno di Olimpia Gioia, Marinelli di Bozzano Brindisi, Nardelli di Eden Boys Statte, Pirolo di Angiulli Bari, Russo di Pallacanestro Ugento, Salinari di Amatori Ricciardi Taranto. In panchina il referente tecnico Leopizzi e l’allenatore Urbano, oltre al dirigente Conforti.

Di seguito il programma della manifestazione (Ugento, PalaOzan):

Giovedì 20 giugno

18,30 ​M ​Puglia-Umbria

Venerdì 21 giugno

9,15​F​Puglia-Umbria

11,30​M​Sicilia-Calabria

15,00​F​Calabria-Sicilia

17,15​M​Puglia-Calabria

19,30​M​Sicilia-Umbria

Sabato 22 giugno

9,15​F​Calabria-Puglia

11,30​F​Umbria-Sicilia

16,15​M​Calabria-Umbria

18,30​M​Sicilia-Puglia

Domenica 23 giugno

9,15​F​Calabria-Umbria

11,30​F​Sicilia-Puglia

