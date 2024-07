Basket A2/M, Nardò: Castellitto e Marra assistant coach di Dalmonte

Gabriele Castellitto e Luigi Marra saranno gli assistant coach di Luca Dalmonte. Prende forma, dunque, lo staff tecnico di Hdl Nardò Basket alla vigilia del campionato di serie A2, il quarto consecutivo del club granata nella seconda serie nazionale di pallacanestro.

Castellitto è una conferma. Brindisino, classe 1992, ha già ricoperto il ruolo di primo assistente nella passata stagione, prima con Gennaro Di Carlo e poi con Luca Dalmonte. Prima di Nardò, ha guidato da head coach il Mola New Basket 2012 in serie B. Castellitto ha maturato esperienza in panchina a partire dal 2011, a livello giovanile, con Invicta Brindisi e Aurora Brindisi. Nel 2017, ha debuttato con la prima squadra dell’Invicta, portandola alla vittoria del campionato di serie D. A Mola, in C Gold, ha collezionato numerose soddisfazioni, tra cui due salvezze, una finale e una semifinale playoff, e la promozione in B.

“Sono estremamente contento e motivato di poter continuare il mio percorso di crescita professionale all’interno di questo straordinario clubl ringrazio la proprietà e il management per l’opportunità – dichiara Gabriele Castellitto -. Con coach Dalmonte si è creato un rapporto straordinario, e appena ho saputo della sua conferma, non ci ho pensato due volte ad accettare l’invito della società di continuare a dare il mio contributo alla causa granata. Sarà una stagione complessa, ma sono fiducioso che con il lavoro e con la spinta del popolo neretino raggiungeremo insieme i nostri obiettivi. Sono pronto a dare come sempre il 110% per il club, per Andrea e per Nardò!”.

La novità, invece, è Luigi Marra. Nato a Calimera nel 1990, vanta una lunga esperienza a livello giovanile e un biennio da head coach a Monteroni in serie C, con due qualificazioni ai playoff. È alla sua prima esperienza in A2 e lo farà come secondo assistente di Luca Dalmonte.

“Sono felicissimo per questa opportunità – afferma Luigi Marra -, è un enorme privilegio poter lavorare a Nardò, soprattutto con un coach importante come Luca Dalmonte. Non vedo l’ora di cominciare e di condividere il lavoro quotidiano con Gabriele Castellitto, che ho affrontato sia in campo che in panchina e con cui ho un rapporto di stima professionale e di amicizia”.

A entrambi spetterà il compito di coadiuvare il coach durante gli allenamenti e le partite e, ancora prima, nella fase di preparazione e avvicinamento ai primi incontri ufficiali.

“Con Castellitto e Marra centriamo il doppio obiettivo della continuità tecnica con la passata stagione e dell’apertura alla salentinità, a cui questo club non vuole mai rinunciare. Aspetti che salvaguardiamo dopo aver deciso, di comune accordo con lui, di spostare Goran Bjelic in un ruolo importante nel nostro settore giovanile. Castellitto e Marra sono soprattutto due ottimi professionisti, con competenze e disponibilità che ci faranno molto comodo”, commenta il Gm Paolo Avantaggiato.

