Basket C/M, Molfetta ricomincia da Gesmundo: ‘Sarà anno di transizione’

Giovanni Gesmundo sarà alla guida della Pallacanestro Molfetta del presidente Solimini anche nella stagione 2024/25 nel campionato di Serie C Interregionale, dopo aver conquistato i play-off per il salto in Serie B Interregionale.

Nonostante l’eliminazione contro il Canusium, poi promosso, Gesmundo ha i piedi ben piantati per terra e ha analizzato la stagione appena conclusa: «È mancato il giusto numero di allenamenti – ha affermato – Nonostante il buon lavoro svolto dalla responsabile dell’area fisica Musto, era lampante che ci è mancata un po’ di tenuta fisica, specifica e mentale, dettata dall’esiguo numero di allenamenti settimanali per tutto l’anno». Ha aggiunto anche la necessità di «un po’ di coesione in più, ma ad ogni modo è andata come doveva andare: il campo non mente mai».

Giovanni Gesmundo, che compirà 47 anni il prossimo 7 agosto, è alla sua seconda esperienza consecutiva a Molfetta e vanta un curriculum impressionante: allenatore nazionale, formatore regionale del comitato nazionale allenatori, istruttore minibasket, ex responsabile tecnico territoriale della Fip Puglia e co-proprietario e fondatore dei Molfetta Ballers.

Nella sua carriera ha guidato la Fulgor in Serie D e la Nuova Pallacanestro Molfetta, ottenendo una promozione in Serie B e la salvezza la stagione successiva. Ha anche allenato l’Olimpica Cerignola in Serie C Silver, vincendo il campionato di C Silver Abruzzo con il Vasto nel 2018/19, ed è tornato in Puglia nel 2019/2020 come coach del Basket Corato in Serie B, seguito dall’esperienza con il Basket Castellaneta in Serie C Gold.

Guardando alla prossima stagione, in cui i biancorossi sono stati inseriti nella Division O della Conference Sud della Serie C Interregionale, Gesmundo ha dichiarato: «Sarà un anno di transizione: la società ha dovuto ridimensionare rispetto all’anno precedente. Proveremo ad ottenere una tranquilla salvezza e a testare qualche giocatore locale».

