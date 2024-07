Basket B/Int, Virtus Molfetta aggiunge Linus Blixman al roster

Il roster della DAI Optical Virtus Basket Molfetta si arricchisce di una nuova fondamentale pedina. Grazie alla collaborazione con l’AB Sport Management, la società biancoazzurra ha messo a segno un altro colpo di mercato, in linea con il progetto di promozione dei giovani atleti avviato dalla dirigenza.

La nuova aggiunta è Linus Blixman, nato nel 2005 e di nazionalità svedese. Alto 197 centimetri, Blixman ricopre il ruolo di ala, ma grazie alla sua dinamicità e fisicità può giocare anche come guardia. È dotato di un’ottima tecnica individuale, risultando micidiale nel perimetro. In Svezia ha già dimostrato il suo valore, avendo un impatto devastante nei campionati giovanili. Nell’ultima stagione, ha giocato per il RIG Mark nella seconda serie nazionale svedese, collezionando 29 presenze con una media di 6,7 punti a partita.

La Virtus Basket Molfetta è riuscita a battere la concorrenza di diversi scout europei grazie all’apporto dell’agenzia AB Sport Management. Il giovane Blixman è entusiasta di aderire al progetto Virtus. Il Club Manager Damiano Mezzina ha commentato: «Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti a strappare alla concorrenza europea un prospetto molto interessante. Nonostante la giovanissima età, Blixman ha già disputato un campionato da protagonista nella seconda divisione svedese. Mi complimento pubblicamente con il nostro presidente Andrea Bellifemine che, dopo un attento confronto con lo staff tecnico guidato da coach Enrico Fabbri, è riuscito a guadagnarsi la firma del giovane giocatore».

Linus Blixman sarà a disposizione della Virtus già in vista del ritiro e vestirà per la stagione 2024/2025 la maglia numero 25.

