Basket A2/M, Nardò: Bjelic non sarà vice Dalmonte ma resta nei ranghi

Goran Bjelic non sarà l’assistant coach di Luca Dalmonte nella stagione 2024/2025, ma continuerà a far parte del Nardò Basket. Il quarantunenne montenegrino, a Nardò dal 2012, ha guidato come capitano la squadra nella sua lunga rincorsa alla Serie A2, vincendo tre campionati. Anche dopo il ritiro dal campo, Bjelic ha continuato a offrire il suo contributo fondamentale grazie alla sua vasta esperienza e alla profonda conoscenza del club.

La società e Bjelic hanno deciso di non separarsi: l’ex capitano assumerà un nuovo ruolo, ancora in via di definizione, nell’organigramma del settore giovanile del Nardò Basket. “Goran è un monumento granata – afferma il General Manager Paolo Avantaggiato – e abbiamo trovato una soluzione che soddisfa sia le esigenze della società che le sue personali. Continueremo a beneficiare delle sue capacità e della sua esperienza con un ruolo importante nel nostro settore giovanile.”

Il Nardò Basket, dopo aver completato il roster a disposizione di Dalmonte, sta ora ultimando la composizione dello staff tecnico e medico-sanitario, nonché degli altri ruoli che formeranno la “squadra allargata” per il quarto campionato consecutivo in Serie A2.

