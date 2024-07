Basket B/Int: Virtus Molfetta, Jacky Barnaba primo acquisto

Dopo l’ufficializzazione dello staff tecnico, la DAI Optical Virtus Basket Molfetta annuncia il primo acquisto per la stagione 2024/2025. Il roster biancoazzurro, in linea con il nuovo progetto del club, si arricchisce dell’esperienza e della forza di Giacomo Barnaba, meglio conosciuto come “Jacky”.

Classe 1999, Barnaba è un giocatore tecnicamente dotato, alto 199 cm e con un peso di 105 kg. Nelle scorse stagioni ha già affrontato la Virtus, distinguendosi particolarmente lo scorso anno con il New Basket Mola, portando la squadra a una quasi insperata salvezza.

Barnaba ha un passato in Serie B Nazionale, avendo giocato con la Juve Caserta nella stagione 2018/2019 e con la Pallacanestro Ruvo nel 2019/2020. Ricopre il ruolo di Centro, mostrando caratteristiche dominanti sotto le plance. La sua esplosività e tecnica sono state evidenti in tutte le squadre in cui ha militato, a partire dal Campionato di Serie C Gold fino alla B Interregionale con il Mola, dove ha totalizzato una media di 18,4 punti in 30 presenze, risultando tra i migliori realizzatori dell’ultimo campionato.

“Barnaba è stato un giocatore fortemente voluto e ricercato dalla società per le sue doti tecniche e per essere quel tassello importante a completamento del ruolo degli interni», ha dichiarato il Club Manager Damiano Mezzina. «Avevamo bisogno di un atleta con determinate caratteristiche, e per questo la scelta è ricaduta su di lui. Siamo convinti che possa replicare le ottime prestazioni delle scorse stagioni anche con la maglia biancoazzurra”, ha concluso Mezzina.

Giacomo Barnaba indosserà la maglia numero 35. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta ringrazia l’agente dell’atleta, Davide Bellinzona, per il contributo decisivo alla buona riuscita dell’operazione.

