Martina Franca: rapina ai danni di un market a San Paolo

Una rapina ai danni di un market-tabacchi nella popolosa contrada di San Paolo. Il fatto risale a martedì scorso 13 maggio.

Attorno alle ore 11.00 un individuo con il volto coperto ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Sotto minaccia l’uomo si è impossessato del registratore di cassa e di alcuni articoli esposti, per poi dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Il bottino, stando alle prime ricostruzioni, non ammonterebbe a cifre elevate, ma resta vivo il forte spavento per i titolari. L’episodio non è il primo in quel negozio: il market-tabacchi era già rimasto in passato vittima di simili atti criminosi.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità del malvivente e per capire se abbia agito da solo, oppure in concorso con un complice.

