Sostenibilità: Bassetti, Bellucci (Onu) e Pinuccio fanno il punto a Crispiano

Da Bassetti a Bellucci (Onu), passando per Pinuccio. Prospettive e problemi della sostenibilità discussi al Festival di Crispiano

Con 48 relatori e 13 panel tematici in quattro giorni, si conferma appuntamento di rilevanza nazionale

Matteo Bassetti e l’empatia del medico

Come l’empatia aiuta a guarire? Hanno provato a fornire una risposta i medici e gli amministratori intervenuti al Festival della Sostenibilità di Crispiano, organizzato per la 5ª edizione dalla People Agency, diretta da Sergio Sisto. Ha moderato il giornalista di Antenna Sud Gianmarco Sansolino. Tra i relatori, è intervenuto il noto medico e divulgatore scientifico Matteo Bassetti. “In un’epoca in cui la medicina si sta evolvendo ogni giorno con nuove terapie, diagnosi, protocolli sempre più avanzati, è fondamentale fermarci un attimo sull’aspetto umano, quello forse più importante del nostro mestiere”, ha spiegato l’esperto. “Sappiamo insegnare bene le competenze tecniche, ma buona parte della bravura di un medico dipende dalla capacità di entrare in sintonia con il suo paziente. Dobbiamo cercare di ‘sintonizzarci’ sulle frequenze della persona che abbiamo davanti. Il paziente che si sente a suo agio ci racconta quello che gli sta capitando. Diamogli modo di dirci queste cose. Dedichiamogli del tempo. Emozioniamoci. Facciamogli sentire il nostro calore. Parliamo magari anche dei suoi hobby”.

Pinuccio: Puglia nuova terra dei fuochi?

Parlare di sostenibilità a 360 gradi, però, significa evidenziare anche ciò che non va. Ci ha pensato, con un’approfondita analisi sui dati del Rapporto Ecomafia di Legambiente e sui numerosi servizi realizzati in tutta Italia, l’inviato di Striscia la Notizia (Canale 5), Pinuccio alias Alessio Giannone. “Bisogna parlare delle cose belle, green, il prosciutto senza polifosfati però nel nostro Paese e anche qui in Puglia ci sono problemi grossi, come la gestione dei rifiuti e la mafia. Quelli raccolti da Legambiente insieme alla DDA di Bari e l’Arpa – ha raccontato – sono dati effettivi, su cose denunciate. Ciò che mi ha fatto rimanere scioccato sono i 25mila tir che hanno scaricato rifiuti abusivamente senza che nessuno se ne sia accorto: possiamo parlare di una vera e propria ecomafia. Si chiede ai cittadini di fare la differenziata, cambiare la macchina e prenderne una elettrica – ha osservato Pinuccio – poi però quando ci sono questi episodi vuoi vedere pure lo Stato che interviene. Non sono piccoli fenomeni, ma grandi. L’intervento credo sia d’obbligo e facile da attuare”.

Bellucci (Onu): le implicazioni dell’intelligenza artificiale

Un grande ruolo nella sostenibilità lo riveste anche una tecnologia ormai parte della nostra quotidianità, l’intelligenza artificiale. Il giornalista e scrittore Sergio Bellucci, direttore accademico e membro del Comitato promotore della facoltà dell’Intelligenza artificiale della sede italiana dell’Università per la Pace dell’Onu, ne ha parlato agli studenti in un panel apposito. “Questa tecnologia è in divenire costante. Quello che era l’intelligenza artificiale generativa due anni fa, oggi è praticamente quasi un giocattolo – ha chiarito – Non solo è enorme la velocità dei cambiamenti ma la loro applicazione sta diventando ‘ubiqua’, cioè non ha territori dai quali è esclusa. Il lavoro sarà uno dei primissimi livelli di intervento con delle trasformazioni generali ma probabilmente anche nelle forme delle relazioni, della democrazia, delle capacità decisionali che l’umano ha avuto fino a oggi e quindi stiamo parlando di una passaggio epocale”.

Il festival

La manifestazione si è inserita nel programma dell’Avviso Pubblico ‘Crispiano Creativa 25’ del Comune di Crispiano (TA), il primo Comune in Puglia ad aver aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili ed è rientrata tra gli eventi ufficiali del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.

