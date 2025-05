Blitz a Ginosa: si è consegnato l’ultimo indagato

È durata poco più di 48 ore la fuga di Giuseppe Renna, ritenuto il vertice dell’associazione dedita allo spaccio di droga sgominata lunedì 12 maggio da un’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Taranto. Nel corso del blitz, in cui sono state eseguite 13 misure cautelari, i militati non avevano trovato l’uomo nella sua casa a Ginosa. Nell’abitazione, i carabinieri avevano scovato dei sotterranei, probabilmente utilizzati dall’indagato per sottrarsi all’arresto. Nella serata di ieri l’epilogo: l’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Sernia, si è consegnato ai Carabinieri, mettendo fine alla sua latitanza. Per lui si sono aperte le porte del carcere, come previsto nell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP di Lecce Tea Verderosa. L’uomo dovrebbe essere interrogato nelle prossime ore.

