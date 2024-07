Basket B/Int, Giovanni Greco rinnova con la Brain Dinamo Brindisi

La Brain Dinamo Brindisi annuncia il rinnovo del contratto di Giovanni Greco per la stagione 2024/2025. Alla sua quinta stagione con la Dinamo, ha iniziato l’avventura nel 2020 dopo aver militato nelle giovanili della Stella Azzurra Brindisi e della Happy Casa Brindisi.

Durante il suo percorso ha gareggiato nei campionati di C Silver e C Gold, vincendoli entrambi, oltre che nella Serie B Interregionale. Giovanni, ala di 193 cm nato nel 2004, ha dimostrato una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che mentale. Nell’ultima stagione ha saputo sfruttare al massimo ogni minuto in campo, mettendo in evidenza le sue eccellenti capacità difensive e apportando energia e intensità in ogni partita.

Il team manager Pierluigi Miggiano ha espresso grande soddisfazione: “Sono estremamente felice che Giovanni Greco abbia deciso di continuare il suo percorso nel mondo del basket insieme a noi. Giovanni è un giovane socievole e solare, con una predisposizione all’altruismo; in campo, la sua energia, lo spirito di sacrificio e le sue abilità astute saranno estremamente utili per la squadra. Sono convinto che quest’anno, cruciale per lui, compirà il passo decisivo che gli permetterà di acquisire maggiore sicurezza e fiducia in sé stesso. Sono fiducioso che sarà sempre pronto a dare il massimo quando necessario e la squadra ne trarrà senza dubbio beneficio”.

Anche Giovanni Greco ha manifestato la sua soddisfazione per il rinnovo: “Sono molto contento di rimanere un altro anno qui, ormai il quinto per me, in una società ambiziosa e con la voglia di vincere. Ci aspetta una stagione impegnativa ma sono sicuro che sarà piena di soddisfazioni. Per me sarà un’opportunità di crescita ulteriore e lavorerò con impegno per mettere le mie competenze a disposizione ed essere pronto ogni volta che il coach ne avrà bisogno. Non vedo l’ora di ricominciare e di conoscere i nuovi compagni. Forza Dinamo!”.

