Basket/A2: Il tiro della disperazione di La Torre regala a Nardò la sesta vittoria di fila

Un finale da film ha visto protagonista il Nardò Basket all’AGSM Forum di Verona, dove ad imporsi sul rotto della cuffia è stata proprio la formazione ospite. In casa della blasonata Tezenis Verona, i granata hanno vinto all’ultimo respiro, grazie ad una disperata conclusione da metà campo di capitan Andrea La Torre.

Parravicini, La Torre, Stewart, Nikolic e Iannuzzi sono gli alfieri con cui Di Carlo sceglie di iniziare la partita. I primi punti granata del match sono di capitan La Torre e di Iannuzzi, quest’ultimo subito decisivo nel pitturato. Il gialloblu Esposito fa tre su tre dai liberi e Verona segna il primo, significativo, vantaggio della sfida. Gli ospiti reagiscono ed alla prima pausa il Toro è avanti di una lunghezza. Si riprende con un botta e risposta tra le due squadre: a metà gara il tabellone recita 38-38. È un testa a testa serrato, che persiste anche oltre l’ultima pausa, suonata sul parziale di 57-57. A due minuti dalla fine, infatti, Maspero firma il 69-69. La partita diventa sempre più sporca e dopo altri due punti realizzati a testa si va all’overtime. Ad otto secondi dalla fine i locali si portano avanti con Murphy, che segna in tap-in, ma proprio quando tutto sembra finito La Torre decide di scrivere la storia di questa partita e forse di qualcos’altro con un tiro vincente da centrocampo.

In Veneto il Toro si impone per 79-80 ed in classifica aggancia proprio la Tezenis a quota 12 punti. Il gradino più basso del podio, presidiato dal tandem Trieste-Udine, dista appena due lunghezze. Domenica prossima si torna a giocare in casa, contro l’Umana Chiusi ultima in classifica, con il sogno delle sette vittorie consecutive nel mirino.

Tezenis Verona – HDL Nardò Basket 79-80 (18-19, 20-19, 19-19, 14-14, 8-9) Tezenis Verona: Kamari Murphy 18 (8/13, 0/1), Lorenzo Penna 16 (4/8, 2/4), Ethan Esposito 14 (3/8, 1/2), Gabe Devoe 13 (4/6, 1/5), Francesco Stefanelli 6 (1/2, 0/3), Giulio Gazzotti 6 (3/4, 0/1), Liam Udom 5 (1/2, 0/1), Nemanja Gajic 1 (0/1, 0/1), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Kamari Murphy 10) – Assist: 14 (Lorenzo Penna 6) HDL Nardò Basket: Antonio Iannuzzi 16 (7/11, 0/0), Wayne Stewart jr 13 (4/8, 1/7), Andrea La torre 13 (2/3, 3/6), Lorenzo Maspero 8 (1/3, 2/8), Jacopo Borra 8 (4/6, 0/0), Matteo Ferrara 7 (3/7, 0/0), Lazar Nikolic 6 (0/0, 2/5), Lorenzo Baldasso 6 (0/0, 2/3), Matteo Parravicini 3 (1/3, 0/4), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Antonio Iannuzzi 8) – Assist: 11 (Antonio Iannuzzi, Wayne Stewart jr 3)

