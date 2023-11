Basket B/Int: Dinamo Molfetta, a Salerno arriva la nona vittoria di fila

E’ indubbiamente la squadra dei record, il team da battere, in grado di esprimere solidità in difesa e un attacco devastante con percentuali sui tiri da tre tanto determinanti quanto decisivi. Nove vittorie su nove come nessuna squadra in Italia e un primo posto che continua a consolidarsi.

Questa è la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che batte senza particolari problemi anche la Power Basket Salerno. Al Palasilvestri non c’è stata quasi mai storia tra le due formazioni con i biancoazzurri che impostano il match esattamente come richiesto dal coach Sergio Carolillo.

Ad aprire le danze è Aramburu, ancora tra i migliori realizzatori della Virtus che pochi minuti dopo, in transizione con Sirakov, delizia il pubblico con un’azione magistrale che vale il 4-9. A segno anche lo stesso bulgaro che, a tre minuti dalla fine del primo quarto, porta gli ospiti sul +10 sul Salerno. Calisi non sbagli i due titi liberi a disposizione, ma a concedere troppo in fase difensiva sono proprio i campani, con Aramburu abile ad approfittarne. Il primo parziale sul tabellone segna 13-22 per la Virtus Molfetta.

Nel secondo quarto i padroni di casa provano a ristabilire gli equilibri accorciando le distanze dalla capolista, ma è Calisi a rispondere agli attacchi della Power Basket Salerno. Donati porta la Virtus ancora a + 10 ed un inarrestabile Aramburu firma il punto del 20-34. Ogni reazione dei padroni di casa viene smorzata dalla Virtus: Paglia e Aramburu permettono ai biancoazzurri di chiudere in vantaggio anche il secondo quarto sul 27-45.

L’inizio della terza frazione di gara è povero di punti con la Virtus che si limita ad amministrare il match. Questo non può dirsi di Aramburu che continua a deliziare il Palasilvestri. E’ suo il punto del 31-49 a tre minuti dall’inizio del terzo quarto con uno score personale che continua ad arricchirsi con la realizzazione dei tiri liberi assegnati. E’ così che il vantaggio per la Virtus si fa più corposo con ben 20 punti di vantaggio sugli avversari. Formica con una tripla e successivamente Sirakov con una gran bordata permette ai biancoazzurri di chiudere il terzo quarto sul 43-64.

Nell’ultimo quarto la percentuale dei tiri da tre in favore della Virtus sale ancora. Le marcature le apre Formica e qualche minuto più tardi è da ascrivere alla cronaca la percussione offensiva di Paglia che vale il 45-69. E’ ancora Paglia a ripetersi successivamente con una deliziosa tripla che chiude quarto e match sul 61-74. Ed è così che l’orchestra di coach Carolillo regala ai suoi tifosi la nona sinfonia stagionale proseguendo il suo cammino stagionale trionfale.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Calisi 5, Aramburu 22, Sirakov 13, Stefanini 9, Formica 8, Donati 4, Mezzina 2, Annese 0, Minervini 0, Sadreika 0, Paglia 11, Sasso 0. All. Carolillo.

Power Basket Salerno: Basile 9, Manisi 8, Chaves ne, Frasca ne, Tersillo 6, Biccardi ne, Favaretto 8, Loiq Marie ne, Zampa 11, Misolic 4, Zanini 11, Ani 4. All. Menduto.

