Con il Nardò termina il novembre dei derby per il Fasano

Dal 2-3 raccolto a Palma Campania lo scorso 28 ottobre è passato quasi un mese. Dal turno successivo, il Fasano (capolista fino a quel match) non è più riuscito a vincere. Tra Casarano, Gravina, Martina e Altamura sono arrivati appena due punti, figli di altrettanti pareggi. Il novembre di derby pugliesi dei biancazzurri della Selva si chiuderà domenica al Curlo, con il Nardò ospite di giornata. Non esattamente il più facile degli impegni per la ciurma di Luca Tiozzo, che in classifica resta comunque ad un solo punto di distanza dal terzo posto, con il gradino più basso del podio al momento occupato da Gelbison e appunto Nardò. Parliamo dunque di un vero e proprio scontro diretto da zona playoff, da giocare tra le mura amiche.

Il paradosso del Curlo è se non altro singolare: il Fasano è una delle cinque squadre ancora imbattute in casa propria, ma per rendimento interno almeno nove formazioni hanno fino ad ora fatto meglio. Davanti ai propri tifosi i biancazzurri hanno raccolto una sola vittoria e ben cinque pareggi, che tradotto significa otto punti. Quasi la metà di quelli maturati in trasferta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp