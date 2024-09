Barletta, ufficiale l’addio di Bottalico: ecco Pinto e Bayo

BARLETTA – Il Barletta somatizza l’addio di Bottalico dopo l’annuncio ufficiale del Brindisi prima e del club del presidente Romano poi. Il centrocampista barese sposa la causa dei messapici nel girone H di Serie D, dopo un precedente accostamento al Manfredonia. Il cambio in panchina al Fanuzzi, con Ragno al posto di Monticciolo, ha spinto l’ex numero 14 dei biancorossi ad approdare in biancazzurro.

La squadra di Pasquale De Candia, invece, rimpiazzerà Bottalico con l’arrivo di Ibra Bayo dal Manfredonia. L’operazione in entrata del centrocampista delle Canarie va in porto a prescindere dal mancato arrivo dello stesso Bottalico in maglia sipontina, con il Barletta che potrà contare sullo spagnolo già nel match contro il Novoli.

Già disponibile da giovedì, invece, Giuseppe Pinto, che torna a Barletta dopo aver giocato nella Berretti biancorossa un decennio fa e soprattutto dopo la breve esperienza nel 2021. L’arrivo del centrale ex Canosa, già ufficiale, permetterà di far rifiatare senza patemi Montrone, ma anche di spostare definitivamente Bernaola a centrocampo.

Nuove scelte per De Candia, che comunque aveva accolto senza drammi la partenza di Bottalico nel post-Corato. La concentrazione del tecnico molfettese si sposta sul match di domenica contro il Novoli, con l’obiettivo di mantenersi in vetta a punteggio pieno e con la porta inviolata.

