Bari-Cosenza, arbitra Marchetti. Precedenti coi silani: i numeri

Sarà il signor Marchetti di Ostia Lido il direttore di gara di Bari-Cosenza, incontro valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie B. Sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Bitonto, quarto uomo Cappai. In sala Var invece Baroni e Paganessi. L’ultimo incontro diretto coi biancorossi in campo risale alla stagione 2022/23: trasferta al Sinigaglia contro il Como, sfida terminata 1-1. Era il 27 novembre 2022.

La sfida contro i calabresi per il Bari sarà la numero diciannove in terra pugliese. Favorevole il bilancio: 11 vittorie (l’ultima nel 22/23, 2-1), 5 pareggi (0-0 nella passata stagione) e appena 2 sconfitte (l’ultima nel 92/93, finì 1-2).

