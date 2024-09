Tra incertezze e ambizioni: Fidelis Andria attende la Virtus Francavilla

Umore agli antipodi tra Fidelis Andria e Virtus Francavilla, che domenica incroceranno i loro destini nella quarta giornata del girone H di Serie D. I biancazzurri di Danucci, reduci da tre pareggi consecutivi, sono alla ricerca del primo acuto stagionale. I tre punti racimolati fino a questo momento sono comunque una base su cui lavorare. Manca ancora qualcosa, però, per trasformare il potenziale in punti. Dall’altra lato, invece, c’è una Virtus Francavilla che arriverà al “Degli Ulivi” con tutti i meccanismi ben oliati. Tre vittorie in altrettante partite, 8 gol segnati e nessuna rete subita. Ginestra, che domenica ex della partita, sembra aver trovato già la formula giusta per portare la Virtus a un livello superiore, come ha lasciato intendere lo stesso Danucci ospite di Passione Biancazzurra su Teleregione.

La goleada di Nardò in Coppa Italia, con la Fidelis capace di imporsi 6-1 al “Giovanni Paolo II”, forse ha gonfiato la valutazione complessiva di un organico che deve ancora trovare il bandolo della matassa. I valori tecnici, in ogni caso, sono assoluti e Danucci spera subito di voltare pagina.

