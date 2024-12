Barletta, subito in campo contro il Ginosa

BARLETTA – Comincia il tour de force al Puttilli per il Barletta, tre partite casalinghe in una settimana. La prima è quella contro il Ginosa, che arriva dopo il poker di Gallipoli. In conferenza stampa, il tecnico biancorosso Pasquale De Candia chiarisce i motivi del suo sfogo dopo la vittoria in Salento. Rientra Giambuzzi, non ancora Bayo. Le scelte di De Candia dipenderanno anche dai virus intestinali che hanno colpito alcuni elementi negli ultimi giorni. Vietato abbassare la concentrazione contro un avversario di bassa classifica.

