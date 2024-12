Casarano, Laterza in discussione: esonero possibile

Sono ore di riflessione a Casarano, dove la sconfitta contro la Fidelis Andria e la conseguente perdita del primo posto hanno lasciato non poco amaro in bocca dalle parti della dirigenza. La panchina di mister Giuseppe Laterza ha iniziato a vacillare subito dopo il fischio finale del Degli Ulivi, e non si escludono ora decisioni drastiche da parte del presidente Filograna. Possibile dunque che si possa optare per l’esonero: nel casting dei possibili sostituti spicca il nome di Domenico Giacomarro, libero dopo essersi dimesso dalla panchina del Savoia.

