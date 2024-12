LND Puglia, confronto e dialogo per un primo bilancio stagionale

L’elezione alla carica di Consigliere Federale per l’Area Sud, la designazione dei Rappresentanti regionali in vista dell’Assemblea Elettiva della FIGC, ma anche un momento di confronto e dialogo tra società, dirigenti, allenatori e capitani. Tutto questo nell’Assemblea Ordinaria del comitato pugliese della Lega Nazionale Dilettanti, tenutosi all’Hotel Barion di Bari, in cui è stato assegnato, inoltre, per il secondo anno, il premio “Rocco Augelli”, rivolto ai capocannonieri dello scorso campionato di Eccellenza, Peppe Lopez ed Anthony Pignataro. Oltre al Premio Disciplina, riconoscimenti anche per tutte le società vincenti degli ultimi campionati regionali giovanili maschili, femminili e di Futsal. Nell’occasione presentata la prima innovativa applicazione ufficiale della LND Puglia. Intanto, il presidente del comitato, Vito Tisci, ha tracciato un primo bilancio a 360° della stagione in corso, con un auspicio in particolare verso l’Assemblea in cui verrà eletto il nuovo presidente FIGC, convocata per il 3 febbraio 2025.

