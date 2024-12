Trapani, contatti con Eziolino Capuano per la panchina

Il Trapani starebbe pensando a Ezio Capuano per la panchina. Il Presidente Valerio Antonini nonostante avesse garantito che non ci sarebbe stato nessun cambio di allenatore, pare abbia deciso in giornata per l’esonero di Aronica. Per Capuano sarebbe pronto un contratto biennale.

