Barletta: ‘Settore ospiti danneggiato dai tifosi della Cavese’

Poche ore dopo Barletta-Cavese, big match del Girone H della Serie D, il club barlettano ha denunciato, con diverse foto, atti vandalici nel settore ospiti e dello stadio “Cosimo Puttilli

“Seggiolini divelti, bagni danneggiati, pista bruciata per l’utilizzo di fumogeni – si legge in un post social dell’Asd Barletta -. Oltre agl’atti vandalici compiuti dai tifosi ospiti nel percorso di avvicinamento allo stadio. Atti osceni in luogo pubblico, portoni e saracinesche utilizzati come bagni, oggetti lanciati sui balconi e scritte sui muri. L’Asd Barletta 1922 stigmatizza e condanna il comportamento di alcuni tifosi della Cavese. L’Auspicio è che queste azioni vengano punite duramente e che si possa ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti“.

Subito dopo è intervenuto anche Mino Cannito, sindaco di Barletta: “Non è questo il calcio che ci sforziamo di promuovere‼️ Dispiace che nonostante l’invito a una domenica all’insegna del fair play, della correttezza e della civiltà sia stata questa la risposta di alcuni tifosi della Cavese. Mi auguro che possano essere individuati i responsabili“.

