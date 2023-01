Il Matera continua a sognare, il ds Bolzan: “Non montiamoci la testa”

Lo scivolone di Nardò è stato un piccolo incidente di percorso: il Matera è tornato prepotentemente al successo, asfaltando per 5-0 il Gladiator. I lucani sono ora a 5 punti dalla zona playoff e non hanno intenzione di fermarsi. A dare il proprio contributo al successo, il solito Giammarco Piccioni, autore di una tripletta. L’ex Acireale sta dimostrando di essere uno degli attaccanti più in forma dell’intera categoria: 9 le reti messe a segno nelle ultime 7 giornate. Il classe ’91 sta dunque continuando a scalare la classifica marcatori, ma sta anche trascinando il suo Matera in posizioni di classifica quasi impensabili ad inizio stagione. La cinquina trovata domenica è già da considerare come un pezzo di storia del calcio lucano: prima del Matera, solo il Francavilla in Sinni era riuscito a segnare cinque gol in un’unica gara. Era il 6 settembre 2015 quando in Basilicata il Gallipoli si arrese per 5-1.

Fra le fila del Matera, il direttore sportivo Riccardo Bolzan, ha parlato del momento magico della formazione biancazzurra in occasione dell’ultima puntata di LuNeDì Puglia: “Ci stiamo godendo il momento, ma dobbiamo stare attenti alle mille insidie che questo campionato nasconde. Vogliamo dimostrare di avere una mentalità vincente e contro il Gladiator siamo riusciti a farlo. Non dobbiamo montarci la testa, sappiamo da dove siamo partiti, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Nell’ultimo terzo di campionato, quando e se avremo la salvezza in tasca, potremo seriamente divertirci. Sul mercato siamo stati vigili fino ad ora, vogliamo rimpolpare un organico che vanta già buoni under. Siamo vicini a chiudere un 2003 che già fa parte di questo campionato”

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp