Barletta: piove nel plesso di largo Primavera, la scuola chiede intervento

BARLETTA – Una guaina impermeabilizzante rovinata da tre anni e adesso piove anche nell’atrio della scuola. A Barletta destano preoccupazione le condizioni del plesso di largo Primavera dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II. I vertici scolastici hanno protocollato e inviato la richiesta di intervento all’amministrazione comunale, chiamata a reperire i fondi per la messa in sicurezza.

La struttura di largo Primavera è salita alla ribalta nell’ultimo consiglio comunale, durante il quale l’assessore ai lavori pubblici Lucia Ricatti ha quantificato in circa 185mila euro i costi di riqualificazione e ha dichiarato di aver effettuato un sopralluogo nell’impianto lo scorso 17 ottobre. La scuola, per quanto possibile in termini di prevenzione, ha delimitato l’area dell’infiltrazione.

Restano le interlocuzioni con l’amministrazione di Barletta, anche dopo un confronto con i genitori degli alunni. Al momento, però, le somme non sono state stanziate e si attende un passo concreto della politica locale.

