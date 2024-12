Pioggia e vento: crollati due alberi decennali a Trani e Barletta

Uno dei pini con oltre mezzo secolo di vita in viale De Gemmis a Trani è crollato, sfiorando la tragedia, sull’asfalto invadendo la carreggiata. L’albero, con una foltissima chioma, si è spezzato alla base. Sul posto polizia locale per regolare il traffico. La caduta del pino fortunatamente non ha causato danni a cose o persone, un’autovettura parcheggiata a brevissima distanza è stata danneggiata. Anche a Barletta è crollato un grande albero. Dopo il cipresso dello scorso 22 novembre nell’atrio esterno alla scuola Fieramosca, ad andar giù questa volta è stato un albero in via Enrico Fermi, nei pressi dell’ufficio postale.

