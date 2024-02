Barletta, PalaMarchiselli a rischio strutturale: le opzioni di Cannito

BARLETTA – Il PalaMarchiselli a rischio strutturale dopo i sopralluoghi straordinari effettuati nei giorni scorsi dal Comune di Barletta. L’usura dei 46 anni di attività dell’impianto e le modifiche adottate nel tempo hanno reso l’edificio potenzialmente dannoso sia per le associazioni sportive che ne usufruiscono, sia per gli spettatori. L’amministrazione comunale annuncia lo stop degli interventi precedentemente previsti per fare valutazioni più approfondite.

Sullo sfondo la doppia opzione di una ristrutturazione o di una nuova costruzione, che sorgerebbe in un’area diversa da quella attuale in via Dante Alighieri. Le ulteriori verifiche statiche permetteranno di comprendere l’entità della spesa, che l’amministrazione comunale affronterebbe anche facendo leva sul credito sportivo.

