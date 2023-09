Barletta, nuovo consiglio comunale il 5 ottobre

BARLETTA – Nuovo consiglio comunale a Barletta, dopo gli strascichi e le polemiche che hanno caratterizzato la seduta di inizio settembre sia per le domande di attualità, sia per la mancata approvazione dei debiti fuori bilancio per il mancato raggiungimento del numero legale in assise cittadina.

Proprio i debiti fuori bilancio occuperanno nove dei dieci punti all’ordine del giorno per la seduta convocata per il 5 ottobre. L’ultimo argomento riguarderà invece la nomina dei componenti delle consulte di parte associativa e la conferma di quelli di parte politica. A tener banco, oltre alle modifiche del rendiconto finanziario, saranno anche gli ultimi argomenti che hanno già creato attriti all’interno della stessa maggioranza, così come con l’opposizione. Tra tutti, gli aumenti della TARI, i danni alla scuola Rodari dopo le piogge degli ultimi giorni e le scadenze dell’ufficio scolastico provinciale, con il sindaco Cannito che aveva effettuato un sopralluogo in estate e aveva anche avvalorato la consegna di Palazzo San Domenico fissata per il 27 ottobre.

Circa 10 giorni per arrivare alla seduta del 5 ottobre, con gli schieramenti politici che ripartono da quanto accaduto il 6 settembre nella precedente convocazione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp