Barletta, musei e siti culturali aperti per Ferragosto

BARLETTA – Barletta conferma la sua vocazione culturale anche nel pieno del periodo estivo. Musei e siti storici aperti anche durante la giornata di Ferragosto, con la possibilità per turisti e residenti di visitare i luoghi simbolo della città della Disfida.

Apertura dalle 10 alle 20 per il Castello Svevo e relativo Museo Civico, le cui visite saranno garantite fino all’ultimo orario delle 19:15 con i biglietti acquistabili presso il Bookshop presente in loco. Stessi orari anche per la Pinacoteca De Nittis, all’interno della quale è presente la collezione del celebre impressionista barlettano, e per gli spazi circostanti di Palazzo della Marra.

Aperta anche la Cantina della Sfida, per il consueto tuffo nel passato medievale della città in riferimento alle gesta di Ettore Fieramosca e degli altri 12 cavalieri del certame. Il luogo in cui ebbe origine la Disfida sarà visitabile dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Rinnovate, dunque, le aperture dopo il successo degli ultimi anni, con un’affluenza turistica che si sta cementando anche durante il periodo di Ferragosto. Non soltanto mare nella BAT, ma anche il consueto giro culturale che caratterizza il co-capoluogo della sesta provincia pugliese.

