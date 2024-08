Ferragosto ad Andria, la Polizia Locale intensifica i controlli

ANDRIA – Presidi più frequenti e maggior presenza degli agenti sul territorio per il periodo di Ferragosto. È l’obiettivo della Polizia Locale di Andria, che nei giorni annunciati come quelli più intensi delle ferie agostane intensificherà i controlli in città e in tutto l’agro federiciano, con particolare riferimento a Montegrosso e Castel del Monte.

Il servizio di vigilanza si concentrerà nelle zone maggiormente frequentate, per garantire la sicurezza e il monitoraggio del territorio in corrispondenza dei siti culturali cittadini. Proprio il maniero federiciano, che resterà aperto a turisti e visitatori per tutto il 15 agosto, sarà tra i punti di maggior attenzione per la Polizia Locale di concerto con l’amministrazione comunale, per garantire la sicurezza stradale e la corretta viabilità lungo le strade di collegamento.

Presso l’area di Montegrosso, invece, verranno aggiunti otto agenti durante le celebrazioni di Santa Maria Assunta e San Isidoro. Prevista alta affluenza per la festa patronale della borgata federiciana: un Ferragosto anche all’insegna della cultura, con turisti e residenti che potranno contare sui controlli della Polizia Locale.

