Dall’Ucraina a Trani, il viaggio dell’ambulanza mitragliata dai russi

E’ un monito verso le atrocità della guerra, che non risparmiano nessuno. Arriva a Trani direttamente da Karkhiv l’ambulanza ucraina mitragliata dai russi che sta facendo il giro dell’Europa per testimoniare quello che avviene non lontano da casa, raccontando la storia di tanti militari e civili che in questo scontro stanno perdendo la vita.

Tra questi anche tanti bambini, i cui giochi e scarpine cristallizzano il dolore vissuto dagli stessi e dalle loro famiglie.

