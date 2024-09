Barletta, il ricordo del crollo di via Canosa

BARLETTA – Il crollo di via Canosa resta vivo nella memoria della cittadinanza di Barletta. Commemorazione presso il monumento in via dei Pini in occasione del 65° anniversario della tragedia, che costò la vita a 58 persone. Presenti le istituzioni locali, i parenti delle vittime e i ragazzi dell’istituto Mennea per ricordare il 16 settembre 1959.

Via Magenta nel 1952, via Canosa nel 1959, via Roma nel 2011. Tre tragedie di malaedilizia che hanno segnato Barletta, chiamata anche nella sua storia più recente ad imparare da quanto accaduto.

